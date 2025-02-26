Благоустройство Пироговского лесопарка начнется в Мытищах в 2025 году

На первом этапе создания комфортной среды работы будут вести на площади 30 гектаров. В лесопарке обустроят спортивную площадку для занятий воркаутом и удобные павильоны для отдыха.

Заместитель председателя правительства Подмосковья и министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на территории лесопарка появится отличное место для занятий спортом и семейного времяпрепровождения, обеспечивающее комфорт и безопасность посетителей.

Кроме того, возле ручья в Пироговском лесопарке смонтируют смотровую площадку с настилом, чтобы отдыхающие могли любоваться пейзажами. В проекте предусмотрено также озеленение — посадят новые деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны.

Контейнерные баки для сбора мусора и туалетные модули установят в различных частях лесопарка. Для повышения уровня безопасности на дорожках и площадках проведут освещение, а также организуют современную систему видеонаблюдения.