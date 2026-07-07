Благоустройство пешеходных дорожек завершили в Бронницах

Благоустройство пешеходных дорожек заврешилось в Бронницах. Там привели в порядок две тропы, которые ведут к школам и связывают улицы, рассказали в региональном Министерстве по содержанию территорий.

В этом году в округе привели в порядок две дорожки. Одна из них связывает дом № 41 в Пионерском переулке с Гимназией имени А. А. Пушкина, другая пролегает от дома № 3 в Кирпичном проезде до дома № 3А на улице Льва Толстого.

Всего в Подмосковье в этом году планируют благоустроить более тысячи пешеходных коммуникаций. На 385 объектах подрядчики заменят плиточное покрытие на асфальт. Специалисты не только прокладывают новые дорожки на месте прежних грунтовых троп, но и обновляют уже существующие маршруты.

Глава министерства Игорь Даниленко ранее отмечал, что объем программы в этом году вырос почти вдвое. Адреса для благоустройства отбирали на основании заявок от жителей.

С программой можно ознакомиться по ссылке.