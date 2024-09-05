Парк «Гучково» в Дедовске благоустроили

Готовность парк «Гучково» в Дедовске достигла 97%. Проект благоустройства этой территории победил на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Долгое время жители Дедовска мечтали о красивой зоне отдыха в центре города. По просьбе жителей специалисты облагородили парк «Гучково».

Там сделали просторные тропинки, велодорожки, освещение, детскую площадку, обустроили место для выгула собак, кормушки для белок и птиц, кафе. Также создали комфортную зону для любителей спорта. Детали благоустройства обговаривались с жителями.

Благоустройство парка подходит к концу, но основные локации: скейт-площадка, воркаут зона, площадка для выгула собак — открыты для посещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

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