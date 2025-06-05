Благоустройство парка «Папанинская дача» начали в Королеве

Общественная территория, ставшая в 2025 году самым крупным объектом благоустройства, расположена в микрорайоне Юбилейный. Площадь парка занимает восемь гектаров.

В «Папанинской даче» уже начались подготовительные работы. Специалисты обустраивают площадку для приема строительных материалов. Затем рабочие займутся разбивкой территории на зоны согласно проекту благоустройства. После окончания работ в парке появятся зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, кинотеатр, велопарковки, тропиночная сеть и удобные скамейки.

Планируется также дополнительное озеленение парка и устройство цветников, обновят входную группу и ограждение, установят современные системы освещения и видеонаблюдения. В порядок также приведут расположенную рядом пешеходную аллею на Пушкинской улице, которая проходит вдоль жилых домов.

Напомним, в советские годы на территории парка находилась дача дважды Героя Советского Союза, выдающегося исследователя Арктики Ивана Папанина. Благодаря активности местных жителей и усилиям администрации Королева участок, бывший в федеральной собственности и ранее недоступный для горожан, передали муниципалитету.