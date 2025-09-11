Благоустройство парка «Москворецкий» начали в Воскресенске

Освоение прилегающей к парку территории началось в городском округе. В этом месте планируют создать многофункциональную зону для активного отдыха молодежи.

Подрядчик приступил к подготовительным работам на территории площадью 2,2 гектара, занятых лесной растительностью. Специалисты занимаются планированием прокладки необходимых коммуникаций, в первую очередь — кабелей электроснабжения.

После благоустройства в этой части парка появится площадка со сценой, где будут проходить концерты. Кроме того, обустроят площадки для волейбола и баскетбола, место для выгула собак, где можно будет заниматься их дрессировкой. На территории сделают разветвленную сеть тропинок, установят качели и лавочки. Появятся также места для торговли, а для комфорта посетителей построят теплый туалет.

Полностью завершить благоустройство планируют до 30 июня 2026 года. Финансирование проекта осуществляется в рамках профильной областной программы.