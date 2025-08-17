Благоустройство парка «Марусино» завершили в Люберцах
Праздничное открытие новой зеленой зоны прошло в Люберцах. Здесь благоустроили парк «Марусино», который находится вдоль реки Чернавки.
Еще год назад на этом месте была болотистая местность. Жители района очень рады, что теперь здесь появилась благоустроенная зона отдыха.
На торжественном открытии выступили артисты, для зрителей провели интерактивную программу. В том числе состоялись творческие мастер-классы.
Сейчас в парке есть большая детская площадка в эко стиле, спортивная площадка с тренажерами и поле для игры с мячом. В центральной части парка Марусино установили лавочки-качели.
Также здесь появилась специальная прогулочная тропа протяженностью более двух километров с местами для спокойного отдыха. Есть и специальная площадка для выгула собак.
«Очень правильно было выбрано место. В последующем мы будем также развивать тему благоустройства, как в этом месте, так и в других, во всех наших микрорайонах. Что касаемо парка Марусино, будет добавлена еще пешеходная тропиночная сеть, освещение, будут добавлены видеокамеры», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Парк благоустроили за счет средств муниципального бюджета. Работы вела компания «Лидер».