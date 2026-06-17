Благоустройство парка «Лесная опушка» завершат в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжается благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка», которое планируется завершить в 2026 году. Об этом на встрече с жителями в формате выездной администрации, состоявшейся 17 июня в школе № 53 поселка Октябрьский, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

На вопросы жителей также отвечали депутат Московской областной Думы Лидия Антонова и депутаты окружного Совета.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что самый долгожданный объект в Октябрьском — современный воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест, который строится при поддержке губернатора Андрея Воробьева и по народной программе «Единой России». Он откроется уже в 2027 году. По просьбам жителей ведется благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка» — обновленная зона отдыха будет доступна уже в этом году.

Кроме того, в поселке заменят две детские площадки, обустроят три «народные тропы», в пяти дворах заменят асфальтовое покрытие. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф. На встрече также обсудили развитие поселка, взяли в работу вопросы по текущему содержанию территории, работе управляющих компаний и другие. Глава Люберец Владимир Волков поблагодарил жителей за конструктивный диалог и попросил дать обратную связь по итогам встречи по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6982490f902902d86918b1f3/.