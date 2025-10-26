Благоустройство парка Авиастроителей в Дубне начнут в 2025 году
В Дубне разработали проект благоустройства парка Авиастроителей. Несколько раз представители администрации и проектировщики встречались с горожанами, чтобы обсудить, какие обновления нужны на этой площадке.
В следующем году в первую очередь обновят сеть дорожек и заменят покрытие существующих тротуаров. В парке будут обустроены зоны отдыха: смонтируют комфортные беседки, установят сцену для концертов и уголки для проведения мастер-классов.
Отдельное внимание — памятнику истребителю МиГ-25, который встречает всех посетителей парка. Площадку и постамент приведут в порядок. Молодежь Левобережья просила сделать скейт-парк, это предложение также вошло в проект.
Кроме этого, вокруг парка обустроят велодорожку.
«Для нас очень важен этот объект, именно здесь ежедневно проходят тысячи сотрудников предприятий ВПК. В парке давно требуется заменить дорожную сеть, добавить спортивных площадок и сцену. В юбилейный год сделаем подарок горожанам и приведем его в порядок», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
Сейчас в городской администрации готовят конкурентную процедуру на выбор подрядчика. Компания, которая проведет благоустройство, будет определена в этом году. Планируется, что к первым подготовительным работам она приступит до Нового года.
Напомним, за последние два года была благоустроена улица Центральная, которая примыкает к парку Авиастроителей. Она преобразилась: здесь установили новые малые архитектурные формы, качели, обустроили площадь перед ДК «Октябрь» для проведения городских праздников, провели озеленение.