Благоустройство парка Авиастроителей в Дубне начнут в 2025 году

В Дубне разработали проект благоустройства парка Авиастроителей. Несколько раз представители администрации и проектировщики встречались с горожанами, чтобы обсудить, какие обновления нужны на этой площадке.

В следующем году в первую очередь обновят сеть дорожек и заменят покрытие существующих тротуаров. В парке будут обустроены зоны отдыха: смонтируют комфортные беседки, установят сцену для концертов и уголки для проведения мастер-классов.

Отдельное внимание — памятнику истребителю МиГ-25, который встречает всех посетителей парка. Площадку и постамент приведут в порядок. Молодежь Левобережья просила сделать скейт-парк, это предложение также вошло в проект.

Кроме этого, вокруг парка обустроят велодорожку.