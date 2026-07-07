Благоустройство народных троп началось в Волоколамске

Работы ведутся на улице Ленина. Новые пешеходные дорожки обустраивают на участках от дома № 47 до дома № 49, от дома № 57 до дома № 59, а также от дома № 94 до дома № 50. Сейчас подрядная организация завершила подготовительный этап и приступает к следующей стадии благоустройства.

«Программа „Пешком“ позволяет создавать безопасные и удобные маршруты там, где жители уже давно пользуются протоптанными дорожками. После завершения всех работ передвигаться по этим участкам станет значительно комфортнее», — сообщили в администрации Волоколамского муниципального округа.

Рабочие уже сняли верхний слой грунта и демонтировали старые тротуарные плиты. В ближайшее время специалисты сформируют основание из песка и щебня, после чего уложат новое асфальтобетонное покрытие. Проект также предусматривает установку бортового камня и восстановление газонов на участках, где ведутся работы.

Завершить благоустройство трех народных троп в деревне Кашино планируют до конца июля. Всего в 2026 году в Волоколамском муниципальном округе обновят девять пешеходных дорожек по программе «Пешком». Для сравнения, годом ранее в муниципалитете благоустроили пять подобных объектов.