Благоустройство набережной в парке имени Талалихина в Подольске завершат в октябре
В Подольске на набережной вдоль Парадного проезда в парке имени Виктора Талалихина ведется обустройство спортивных, детских, воркаут- и скейт-площадок, устанавливаются тренажеры, монтируется всесезонная тюбинговая горка, а также благоустраиваются зоны для прогулок. Завершить благоустройство парка планируется к октябрю.
Работы охватывают территорию площадью 18 гектаров, и подрядчик выполняет их с опережением графика.
В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Подольске приводят в порядок несколько ключевых общественных пространств.
В сквере на пересечении улиц Юбилейной и Красногвардейского бульвара начаты работы по прокладке электросетей и установке системы видеонаблюдения. Это пространство преобразится, станет более уютным, безопасным и удобным для жителей. Ремонт здесь проводится благодаря голосованию подольчан в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируют в этом году.
В лесопарке «Березки», занимающем почти девять гектаров зеленой территории, активно ведутся работы: прокладывается кабель для будущего освещения и видеонаблюдения, готовится основание для тротуаров. Обновление инженерных сетей планируется завершить в течение двух месяцев.
Сквер имени Пушкина стал отправной точкой в обновлении центральных улиц Подольска. Сейчас там демонтируют устаревшие лавочки, урны, плитку и освещение. В ближайшее время здесь появится современное городское пространство. Работы планируют завершить до конца года.
«Популярные у жителей округа парки, скверы и улицы преобразятся и станут комфортными для отдыха и безопасными, будут радовать глаз. Все это — результат слаженной работы и поддержки со стороны главы региона, а главное — самих подольчан», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.