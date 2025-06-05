Благоустройство набережной в парке имени Талалихина в Подольске завершат в октябре

В Подольске на набережной вдоль Парадного проезда в парке имени Виктора Талалихина ведется обустройство спортивных, детских, воркаут- и скейт-площадок, устанавливаются тренажеры, монтируется всесезонная тюбинговая горка, а также благоустраиваются зоны для прогулок. Завершить благоустройство парка планируется к октябрю.

Работы охватывают территорию площадью 18 гектаров, и подрядчик выполняет их с опережением графика.

В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Подольске приводят в порядок несколько ключевых общественных пространств.

В сквере на пересечении улиц Юбилейной и Красногвардейского бульвара начаты работы по прокладке электросетей и установке системы видеонаблюдения. Это пространство преобразится, станет более уютным, безопасным и удобным для жителей. Ремонт здесь проводится благодаря голосованию подольчан в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируют в этом году.