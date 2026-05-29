Благоустройство набережной реки Яузы проверили в Мытищах
Сотрудники администрации Мытищ проверили строительные работы на новом прогулочном маршруте по набережной реки Яузы. Выполнение этого этапа благоустройства набережной запланировано до конца сентября.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с комиссией посетила строящуюся парковую зону. Первая часть масштабного проекта по благоустройству была реализована в прошлом году, и в настоящее время продолжается создание удобной пешеходной зоны для жителей.
Участок простирается от улицы Пролетарской до улицы Семашко, дом 4, корпус 3, и сортировочного пункта «Почты России», охватывающий как левый, так и правый берега реки, а также природные острова. Подрядная организация осуществляет работы по устройству дорожно-тропиночной сети, включая подходы к островам.
Пешеходные коммуникации будут включать металлоконструкции с последующей укладкой деревянных настилов, тротуарной плитки и асфальтового покрытия велодорожек. Планируется монтаж пирсов и установка уличного освещения. Особое внимание уделяют безопасности: будет организована установка постов охраны и подключение камер видеонаблюдения.