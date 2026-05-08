Благоустройство «Летнего парка» завершается в поселке Малаховка

В поселке Малаховка городского округа Люберцы близится к завершению благоустройство территории Летнего парка. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура жизни».

Подрядная организация уже завершила работы по благоустройству территории парка: обустроена тропиночная сеть, установлены детская и спортивная площадки, памп-трек, опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов отметил: «Обустроили зону для занятия спортом с теннисными столами и универсальной площадкой, памп-трек и обновили детскую игровую площадку. На главную входную группу установили один из символов парка — Арфу. Подрядчик завершает фасадные работы главного символа парка — арт-объекта „Летний театр“. Он спроектирован по сохранившимся эскизам утраченного Летнего театра 1911 года».

Парк будет доступен для посещения уже в июне.

В теку году в городском округе в планах благоустроить четыре общественных пространства и выполнить проектирование еще трех объектов.