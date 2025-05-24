Благоустройство лесопарка Волкуша в Лыткарине завершится в июне

Масштабное обновление продолжается в лесопарковой зоне «Волкуши» в Лыткарине. Здесь уже обустроили новые пешеходные дорожки, реконструировали лестницы и проложили деревянный настил.

Специалисты смонтировали около девяти километров пешеходных дорожек. Они отремонтировали лестницы, соединяющие лесную и прибрежную зоны парка, высадили почти тысячу кустов и деревьев, а через весь пляж теперь пролегает деревянный настил протяженностью около 400 метров.

Также в парке появились новые детские и спортивные площадки, футбольное поле, лыжероллерная трасса. Здесь будут работать пункт проката инвентаря, ресторан и павильон детско-юношеской спортивной школы «Лыткарино», а также парковка на 400 мест.

Сейчас рабочие обустраивают дороги, устанавливают автоматизированную систему управления парковкой, подключают объекты к электроснабжению. В парке будут работать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«После подачи электричества будут запущены санитарные модули, система видеонаблюдения, система оповещения, наружное освещение и другие элементы, требующие подключения к сети», — отметил начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации городского округа Лыткарино Алексей Артемов.