Благоустройство лесопарка Волкуша продолжат в Лыткарине в 2025 году

Тендер на второй этап благоустройства лесопарка Волкуша объявили в Лыткарине. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса. Территория, которую нужно благоустроить подрядчику, находится в Томилинском участковом лесничестве.

Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и округа Лыткарино. Выполнить второй этап благоустройства нужно в 2025 году.

Еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. О результатах и планах рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.