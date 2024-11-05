Благоустройство лесопарка Волкуша продолжат в Лыткарине в 2025 году

Тендер на второй этап благоустройства лесопарка Волкуша объявили в Лыткарине. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса. Территория, которую нужно благоустроить подрядчику, находится в Томилинском участковом лесничестве.
Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и округа Лыткарино. Выполнить второй этап благоустройства нужно в 2025 году.
Еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. О результатах и планах рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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