Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах завершат в сентябре

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы близится к завершению благоустройство II очереди лесопарка «Лесная опушка». Подрядчик завершил монтаж сцены, зон тихого отдыха и малых архитектурных форм. Для любителей активного отдыха в центральной части парка обустроят памп-трек, рядом разместят площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также пункт проката спортивного инвентаря.

Работы ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы. Инициатива по продолжению благоустройства лесопарка исходила от жителей муниципалитета. Часть работ выполняется со стороны Лыткаринского шоссе: там завершается возведение поста охраны и санузлов.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что «Лесная опушка» уже входит в число самых посещаемых парков округа, а после завершения второй очереди территория станет еще удобнее и интереснее для отдыха.

Завершить благоустройство II очереди лесопарка планируется до конца сентября 2026 года.