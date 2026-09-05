Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах завершат в сентябре
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы близится к завершению благоустройство II очереди лесопарка «Лесная опушка». Подрядчик завершил монтаж сцены, зон тихого отдыха и малых архитектурных форм. Для любителей активного отдыха в центральной части парка обустроят памп-трек, рядом разместят площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также пункт проката спортивного инвентаря.
Работы ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы. Инициатива по продолжению благоустройства лесопарка исходила от жителей муниципалитета. Часть работ выполняется со стороны Лыткаринского шоссе: там завершается возведение поста охраны и санузлов.
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что «Лесная опушка» уже входит в число самых посещаемых парков округа, а после завершения второй очереди территория станет еще удобнее и интереснее для отдыха.
Завершить благоустройство II очереди лесопарка планируется до конца сентября 2026 года.