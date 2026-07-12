Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах завершат в 2026 году

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Главой городского округа Люберцы Владимиром Волковым осуществлена проверка хода выполнения работ по благоустройству второй очереди лесопарка «Лесная опушка» в поселке Октябрьский. Реализация мероприятий ведется в рамках государственной программы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящий момент специалистами подрядной организации завершаются монтажные работы по установке сцены, пункта проката, ограждения площадки для выгула собак, обустройству зон тихого отдыха, размещению малых архитектурных форм и спортивной площадки. В ближайшее время начнется установка памп-трека.

Как отметил Владимир Волков, продолжение благоустройства лесопарка осуществлено по инициативе жителей, проект включен в государственную программу благодаря поддержке губернатора.

Лесопарк «Лесная опушка» является одним из наиболее посещаемых парковых зон округа. По завершении второй очереди благоустройства объект станет более удобным и функциональным для организации отдыха населения.

Завершение всех работ запланировано на август 2026 года. Параллельно в округе продолжается реконструкция Центрального парка культуры и отдыха.