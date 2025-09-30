Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах завершат до конца года

Благоустройство лесопарка «Лесная опушка» в Люберцах подходит к концу. Обновление коснется участка от пруда до Лыткаринского шоссе.

В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что новый отрезок станет продолжением зоны, которую открыли после благоустройства прошлой осенью.

Инфраструктура в экостиле позволит снизить степень воздействия на природу. Специалисты сейчас обустраивают грунт, на котором позже появится сеть пешеходных троп. Дорожки свяжут все главные точки лесопарка.

Вдоль аллей установят современные фонари и видеокамеры. Возле Лыткаринского шоссе оборудуют две новые спортивные площадки, общественные туалеты и пост охраны.

Работы планируют завершить до конца года.

Раннее на территории лесопарка «Лесная опушка» благоустроили участок протяженностью 1,5 километра от улицы 60 лет Победы до водоема.