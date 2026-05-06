Благоустройство Кореневского карьера завершат в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжается обустройство Кореневского карьера. Подрядчик уже монтирует металлокаркас настила и прокладывает инженерные системы для будущей зоны отдыха.

Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2025 году власти обсуждали планы благоустройства с местными жителями в формате соучаствующего проектирования.

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Геннадий Голованов сообщил, что сейчас подрядчик заканчивает установку свай и приступил к монтажу металлокаркаса настила.

«Параллельно продолжается разработка траншей под прокладку инженерных систем: электроснабжение и водоснабжение. Несмотря на строительные работы, пляжная зона будет доступна для отдыха в летний период», — рассказал Голованов.

После завершения всех работ на карьере появится кольцевой пешеходный маршрут. Также установят современные спортивные и детские площадки, откроют лодочную станцию, построят павильоны с раздевалками и душевыми. Кроме того, на территории оборудуют медпункт, пункт охраны и обновят пляжную зону.

Завершить благоустройство Кореневского карьера планируется до конца 2026 года. В текущем году в Люберцах также намерены закончить работы в Летнем и Центральном парках, а также в лесопарке «Лесная опушка» (вторая очередь).