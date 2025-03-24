Благоустройство городских территорий после зимы начали в Мытищах

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно с сотрудниками администрации провел объезд ряда территорий для оценки их содержания после зимнего периода. Основной задачей стало определение первоочередных мер по приведению городских территорий в порядок.

В маршрут объезда вошли улица Матросова, 2-й и 1-й Рупасовские переулки, парк Леонидовка и Олимпийский проспект.

«Наша основная задача после зимы — привести город в надлежащее состояние. Убрать мусор после растаявшего снега, поправить, где надо, ограждения, привести в порядок улично-дорожную сеть. Работы очень много, март и апрель мы посвятим тому, чтобы всю территорию городского округа привести в надлежащее состояние», — подчеркнул Олег Сотник.

В ходе объезда были выявлены замечания: где-то не убран мусор и прошлогодняя листва, на торговых объектах обнаружены граффити, а состояние тротуаров и автомобильных дорог требует внимания. Все выявленные проблемы взяты в работу профильными ведомствами для оперативного устранения.

Работы по благоустройству территории продолжатся в ближайшие недели, чтобы обеспечить комфорт и чистоту для жителей и гостей города.