Благоустройство еще двух дворов началось в Воскресенске

Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается в муниципалитете. Активные работы ведутся во дворе дома № 12/10 по Советской улице и дома № 19 по Октябрьской улице.

Перед началом благоустройства специалисты выезжают на объекты и обсуждают с жителями вопросы обновления тротуаров и пешеходных дорожек, установки бордюров и обустройства парковок. Все предложения и замечания горожан принимают к сведению.

В 2025 году в городском округе планируют привести в порядок девять дворовых территорий. Объекты расположены в центральной части Воскресенска, городе Белоозерский, деревнях Золотово и Степанщино и селе Барановское.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национальной программы «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.