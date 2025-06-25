Благоустройство дворовых территорий продолжат в Мытищах

Запланирован ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда, пешеходных дорожек и озеленение территории. Рабочие уже выполнили монтаж основания под пешеходные дорожки, а также установили бортовой камень.

Летние работы по ремонту дорог, озеленению территории, капитальному ремонту домов запланировано провести в определенные сроки, под контролем властей округа, работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, общественных деятелей и жителей.

Активная фаза ремонтных работ прошла у многоквартирных домов, жители которых обращались в администрацию с просьбами о благоустройстве дворовых территорий.

Работы во дворах по адресам: улица 2-я Пролетарская, дом 5, Олимпийский проспект, дом 22, корпус 1, дом 24, 3-я Пролетарская, дом 10, провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».