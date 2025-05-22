Благоустройство дворовых территорий началось в Котельниках

Работы по комплексному благоустройству дворов стартовали в мае в городском округе. Адресный перечень локаций был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Обновление дворов проведут по следующим адресам: улица Карьерная, дом № 18; -микрорайон Силикат, дома № 3, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; микрорайон Южный, дома № 1, 3а, 3б, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б.

Благоустройство выполняет подрядная организация «ИнПрофСтрой». Специалисты полностью заменят асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах и тротуарах, бортовые камни, а также обустроят занижения для маломобильных граждан.

На дворовых территориях также планируется посадка кустарников и установка новых урн и скамеек.

Благоустройство дворов проводится поэтапно и будет завершено до 1 июля.