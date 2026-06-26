Благоустройство дворов завершили на 6 адресах в Серпухове

В Серпухове продолжается работа по обновлению дворовых территорий. В этом году в перечень благоустройства включено 10 адресов.

Работы предусматривают асфальтирование внутридворовых проездов и парковочных карманов, планировку и выравнивание грунтового основания, а также нанесение дорожной разметки для упорядочивания парковки.

По состоянию на 26 июня работы завершены в поселке Кирпичного завода на девяти домах: № 9, 14, 15, 18, 19, 20–22. В активной фазе находятся еще пять адресов, среди которых улица Весенняя, дома 64 и 66а, а также Фестивальный проезд, дома 19 и 21 в Протвине.

На втором адресе дополнительно запланирована установка детской игровой площадки. Аналогичные мероприятия проведут в местечке Данки на улице Школьная, дома 48, 49, 49а — там подрядчик приступит к работам в середине июля.

Качество и сроки благоустройства глава округа Алексей Шимко держит на личном контроле на всех этапах.