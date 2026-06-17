Благоустройство дворов закончат в Солнечногорске в 2026 году

В Солнечногорске продолжается благоустройство дворовых территорий у домов № 10 на улице Советской и № 20 на улице Почтовой. Работы направлены на обновление покрытия, инженерных элементов и улучшение условий для жителей.

На объектах уже выполнили часть запланированных работ. Специалисты установили новый бортовой камень и частично уложили асфальтовое покрытие. В ближайшее время на территории проведут отсыпку почвы, займутся озеленением и установят малые архитектурные формы, включая дополнительные скамейки и урны.

Ход работ на местах проверили депутат Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова и жители близлежащих домов. Они оценили текущее состояние дворов и обсудили дальнейшие этапы обновления территории.

«Ранее от жителей поступали жалобы на скопление воды и затрудненный доступ к подъездам. Комплексное благоустройство дворов позволяет не только обновить покрытие и инженерные элементы, но и учесть пожелания жильцов. Работы планируют завершить в июне этого года», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

После завершения всех этапов дворы должны стать более удобными для передвижения и отдыха. В текущем году благоустройство запланировано на восьми участках городского округа. Перечень адресов опубликован на официальных ресурсах администрации.