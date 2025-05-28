Благоустройство дворов в поселке Томилино начали в Люберцах

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий стартовали в поселке Томилино. Специалисты приведут в порядок шесть объектов.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что у домов № 41-49 на улице Гоголя и у дома № 8 на Пионерской улице отремонтируют парковки и внутридворовые проезды, обустроят тротуары и посадят новые деревья и кустарники. Полностью завершить благоустройство дворовых территорий планируют до 19 августа текущего года.

Подрядные организации также приступили к работам на улицах 3-е Почтовое отделение, Льва Толстого и Попова в Люберцах, в микрорайоне Западный поселка Октябрьский и на Быковском шоссе в поселке Малаховка.

Всего в 2025 году в городском округе обновят 30 дворовых территорий. Полный перечень адресов, где проведут благоустройство, опубликован на сайте люберцы.рф.