Благоустройство дворов в поселке Фосфоритный проверили в Воскресенске

Территорию на пересечении улиц Зайцева и Школьной обновляют по Народной программе «Единой России». Представители партии, администрации и подрядной организации оценили соблюдение технологического процесса и сроков выполнения работ.

Местные жители смогли высказать свои замечания и идеи по обустройству прилегающей территории. Координатор партийного проекта «Городская среда» Сергей Слепов отметил, что благоустройство дворов — это создание комфортной среды для жизни людей. Важно, чтобы жители сами участвовали в этом процессе, высказывали свои пожелания. Контроль ведется на каждом этапе.

Житель поселка Виктор поделился, что люди рады благоустройству: частично уже сделаны дорожки, гулять стало приятнее, дети с радостью катаются на велосипедах и самокатах. Появится пространство для парковки автомобиля.

Партийный контроль за реализацией программы благоустройства продолжится.