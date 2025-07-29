Благоустройство дворов проверили на Новомытищинском проспекте в Мытищах

Работы по благоустройству территорий проходят в разных локациях Мытищ, том числе и по Новомытищинскому проспекту, у первого корпуса дома № 86. Сейчас рабочие обустраивают пешеходные зоны и тротуары. Также здесь уложат новый асфальт и обновят уличное освещение. После, установят несколько современных детских игровых комплексов. Завершить обновление территории планируют к последним числам августа.

Комиссия с проверками выезжает на разные точки округа регулярно, чтобы контролировать сроки и качество ремонта.

Полный список дворовых территорий можно найти по ссылке, на официальном сайте администрации городского округа Мытищи по ссылке. Всего в 2025 году планируют благоустроить порядка 15 локаций.