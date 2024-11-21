Благоустройство дворов проведут в Подольске после ремонта теплотрасс

На оперативном штабе, который прошел в администрации Подольска, обсудили благоустройство дворов после ремонтов на теплотрассах. Задачу привести все в порядок поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита.

В Подольске реализацию программ по модернизации теплоэнергетической инфраструктуры, строительству социальных объектов контролируют профильные министерства и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В ближайшее время в округе благоустроят территории, где меняли участки теплотрасс.

«На прошлой неделе глава Подмосковья посетил Подольск. Основная задача, которую поставил Андрей Юрьевич Воробьев, — восстановить комфортную среду на тех локациях, где выполнили капитальный ремонт теплосетей. На этом вопросе подробно остановились сегодня. На штабе с вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным подробно разобрали сроки проведения восстановительных работ», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В этом году обновили котельные и магистральные тепловые сети крупного диаметра. Действие государственной программы по модернизации продолжится и в 2025 году, в том числе зимой. Сейчас заключаются контракты по строительству тепловых сетей меньшего диаметра. Эти меры должны обеспечить качественное теплоснабжение населения на годы вперед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.

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