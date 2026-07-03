Благоустройство дворов начали в поселке Томилино под Люберцами

В поселке Томилино городского округа Люберцы начались работы по комплексному благоустройству дворовой территории у домов № 19, 20 и 25 на улице Гоголя. Специалисты полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части, установят новые бордюрные камни, а также обустроят современные тротуары и пешеходные дорожки.

После завершения основных строительных работ здесь проведут озеленение и подсев газона.

«На время проведения работ просим автомобилистов быть внимательными, не парковать машины в зоне строительства и следовать указаниям временных дорожных знаков», — предупредил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара.

Полностью завершить работы планируется осенью 2026 года. Всего в Люберцах благоустроят 30 дворовых территорий, что затронет 89 многоквартирных домов. Качественные изменения почувствуют более 37 тысяч жителей. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на официальном сайте люберцы.рф.