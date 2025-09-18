Благоустройство дворов начали в Институтской части Дубны

Комплексное преображение продолжают проводить на придомовых территориях в Дубне. Сейчас специалисты приступили к работам в Институтской части города.

Вдоль домов № 15, 17 и 19 на улице Мичурина начали обустраивать дороги и автомобильные парковки. Рабочие уже демонтировали старый бордюрный камень и устанавливают новый.

Кроме того, они отфрезеровали асфальт на проездах, после уложат новый слой. Также заменят покрытие на тротуарах, проложат дополнительные пешеходные дорожки.

«Дворы в Институтской части города компактные и уютные, мы постарались сохранить эту атмосферу и органично вписать парковочные места для автомобилей, о которых нас просили жители», — прокомпостировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Также во дворе установят более 20 парковых диванов и создадут крытые велопарковки. Специалисты обновят систему освещения и проведут дополнительное озеленение.