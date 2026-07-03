Благоустройство дворов начали в деревне Кривцово под Солнечногорском

В деревне Кривцово под Солнечногорском 2 июля приступили к комплексному благоустройству дворовой территории у домов № 10–11 на улице Центральной. Работы на площади почти 3000 квадратных метров проводят по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Специалисты заменят бортовые камни и асфальтовое покрытие внутриквартальных дорог, отремонтируют входные группы, а также обустроят новое парковочное пространство площадью более 300 квадратных метров.

«Благоустройство по данному адресу — назревшая потребность. Неоднократно встречались с местными жителями, которые высказывали свои просьбы относительно преображения территории. Мы учли их пожелания в программе. Уже до окончания летнего периода они почувствуют существенные позитивные изменения», — сказал первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

В настоящее время специалисты проводят опиловку деревьев и демонтаж старых бордюров. Всего в план благоустройства на 2026 год включены восемь дворовых территорий в округе. Общая площадь работ составляет почти 31,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, будут модернизированы пять детских игровых площадок, включая «губернаторскую» на улице Молодежной.

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