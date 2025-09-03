Благоустройство дворов Левобережья в Дубне выполнили на 85%

Во дворах на улице Центральной устанавливают изготовленные из сосны комфортные скамейки у подъездов и в зонах отдыха. В соседнем дворе на улице Карла Маркса по просьбе жителей даже оформили место встреч и отдыха возле дуба. Всего для девяти дворов наукограда в 2025 году закупили 136 новых лавочек. Осталось установить урны, обустроить велопарковки, посадить новые деревья и кустарники.

«Стало очень уютно, особенно мне понравилась зона возле дуба. Поставили красивые лавочки, и детская площадка — вообще супер», — порадовалась жительница дома № 23 по улице Карла Маркса Анастасия Трошенкова.

Благоустройство еще дворов в Институтской части городского округа продолжается. Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что всего в текущем году приведут в порядок девять объектов. Там заменят асфальтовое покрытие, сделают парковки, а в некоторых дворах установят детские площадки и новое освещение.