Благоустройство двора у дома № 26 в Андреевке проверили в Солнечногорске

В поселке городского типа Андреевка у дома № 26 идет комплексное благоустройство. Подрядная организация укладывает новое асфальтовое покрытие проезжей части, а качество и темпы работ проинспектировали представители администрации Солнечногорска совместно с жителями.

В совместном обходе участвовали уполномоченный главы городского округа Дмитрий Воронов и депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Наталья Ульянова. На участке идет укладка асфальта на площади 100 квадратных метров, создание парковочных мест, установка порядка 200 метров бордюров. Кроме того, предусмотрено озеленение на 100 квадратных метрах и высадка 30 кустарников сирени, спиреи и кизильника.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства в этом году комплексно благоустраиваем девять дворов. Так, на сегодняшний день в Андреевке уже выполнены важные этапы работ: уложено новое асфальтированное покрытие, произведена замена бордюров, обустроены новые тротуары и подъездные пути ко входным зонам зданий. Будем осуществлять контроль над всеми работами вплоть до полного окончания всех мероприятий. В общем же жильцы позитивно оценили проделанные улучшения», — сказал первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Помимо основных работ по ремонту дорожного покрытия и озеленению, во дворе появятся новые элементы комфортной среды. Согласно проекту, здесь установят семь скамеек и 11 урн. По словам Дмитрия Воронова, размещение этих объектов заранее обсуждается с жителями в домовом чате, и предложения жильцов после согласования передают подрядной организации для учета в работе.

Во время обхода горожане также подняли дополнительные вопросы. Жители дома № 26 попросили провести опиловку деревьев вокруг здания, чтобы повысить безопасность в зимний период. Обитатели домов 28, 29 и 30 обратили внимание на состояние тротуаров. Все замечания и пожелания передали специалистам для отработки.