Благоустройство Богородского бульвара в Ногинске завершат к 1 сентября

Масштабное благоустройство Богородского бульвара в Ногинске вышло на завершающий этап. На большей части территории уже уложили новую брусчатку, продолжается высадка деревьев и кустарников, а первые обновленные участки готовят к открытию.

Как сообщил заместитель главы Богородского городского округа Артем Зайцев, полностью объект планируют открыть к 1 сентября, однако жители смогут пользоваться отдельными участками раньше.

«Мы сейчас дожмем освещение и видеонаблюдение, чтобы здесь было и комфортно, и безопасно в вечернее время», — сказал Зайцев.

Параллельно продолжается строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий, включая участок тротуара на улице Декабристов, который также входит в проект.

На объекте ежедневно работают более 20 специалистов и пять единиц техники. По словам начальника участка подрядной организации Антона Нетылько, строительство фонтанов также близится к завершению.

«Первый фонтан готов примерно на 70% — уже залита плита под гранит. На втором идет монтаж кессонной и накопительной емкости, а третий котлован практически подготовлен под заливку плиты», — отметил он.

После завершения работ жители получат современное общественное пространство с прогулочными зонами, фонтанами, новым освещением, системой видеонаблюдения и озеленением.

Кроме того, на улице Текстилей приступили к капитальному ремонту многоквартирного дома № 15. Причина — частичное обрушение фасада. Работы проводит управляющая компания «Наш двор».