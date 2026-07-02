Благоустройство Барашкинского пруда начали в Химках

Накануне глава округа Инна Федотова вместе с депутатами Александром Васильевым, Галиной Болотовой, Юлией Ишковой, лидером Движения общественной поддержки Ольгой Игнатьевой, жителями и представителями подрядчика обсудила этапы проекта.

«Проинформировали об этапах реализации проекта — принципиально важно, чтобы каждый житель понимал, какие именно изменения ожидают территорию и как будет организован процесс работ», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Проект предусматривает укрепление береговой линии, устройство новых прогулочных дорожек и деревянных настилов у воды, установку освещения, скамеек, шезлонгов, качелей и велопарковок. Также обновят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны. Для сохранения экосистемы появятся домики для птиц и плавучие конструкции.

«Жители давно ждали обновления этой территории. Наша общая задача — сделать Барашкинский пруд современным, удобным и по-настоящему комфортным местом отдыха, сохранив его природную атмосферу», — отметила Галина Болотова.

На время работ часть территории будет временно недоступна. Ознакомиться с проектом можно в информационном штабе на месте бывшей площадки для выгула собак. Для удобства посетителей организуют схему обхода участка.