Благоустройство 35 дворов завершат в Люберцах в этом году

В городском округе Люберцы продолжается обновление дворовых территорий по программе комплексного благоустройства. В течение 2026 года новое асфальтобетонное покрытие появится на 35 объектах общей площадью свыше 135 тысяч квадратных метров.

Работы охватывают несколько населенных пунктов округа. Помимо замены дорожного покрытия, специалисты обновляют бортовой камень, приводят в порядок газоны и создают дополнительные парковочные места для жителей. Эти изменения направлены на повышение комфорта и безопасности во дворах.

Часть адресов уже полностью приведена в порядок. Комплексное благоустройство завершили возле домов № 6 и 8 на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах, на улице Спортивной у домов № 18, 19, 20 и 21 в Дзержинском, а также на улице Федорова и в Безымянном тупике в Малаховке.

«В настоящее время полностью завершено комплексное благоустройство в Люберцах возле домов № 6 и 8 на улице Воинов-Интернационалистов, в Дзержинском на Спортивной, 18, 19, 20, 21 и в Малаховке — улица Федорова и тупик Безымянный. По двум адресам в Дзержинском работы вышли на завершающий этап — уборка и посев газона», — сообщил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

В настоящее время благоустройство продолжается еще на девяти территориях. Работы ведутся в Люберцах, Дзержинском и поселке Томилино. Подрядные организации выполняют обновление покрытия и сопутствующие работы в соответствии с утвержденным графиком.

Завершить весь объем благоустройства на запланированных объектах в администрации округа рассчитывают осенью 2026 года. После окончания работ жители получат обновленные дворовые пространства с более удобной инфраструктурой и улучшенным внешним видом.