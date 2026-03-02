Благоустройство 35 дворов запланировали в этом году в Люберцах

В 2026 году в городском округе Люберцы приведут в порядок 35 дворовых территорий. Адреса подбирали с учетом мнения местных жителей.

Самый масштабный вид работ — замена асфальтобетонного покрытия. В некоторых дворах дополнительно обустроят новые парковочные места. Планируется полностью завершить благоустройство до конца третьего квартала.

«В текущем году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева мы благоустроим 35 дворов. Восемь объектов находятся в Люберцах, столько же — в Дзержинском. По четыре двора приведут в порядок в Краскове и Малаховке, три — в Октябрьском, шесть — в Томилине и два — в Островцах», — сообщили в управлении благоустройства администрации.

Адресный перечень дворовых территорий и график работ на 2026 год уже опубликован на официальном сайте. Жители могут ознакомиться с планами в разделе благоустройства.