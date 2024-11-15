Благоустройство 19 скверов запланировали в Подмосковье на 2025 год

В Московской области продолжается реализация госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды», в рамках которой в этом году благоустроят 14 скверов. В Мособлдуме сообщили, что в 2025 году по прогамме преобразятся еще 19 общественных территорий.

«На реализацию госпрограммы выделено свыше 1,1 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета — 847 миллионов рублей. На сегодняшний день работы завершены по 11 объектам. Один из них, сквер в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, который я вместе с главой городского округа Сергеем Юровым сегодня посетил», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новый сквер стал продолжением «Бульвара цветов» — главной зоны для проведения городских мероприятий и ежедневного маршрута для жителей микрорайона к станции МЦД-4. По словам Брынцалова, на благоустройство потратили 129 миллионов рублей, 87 миллионов из которых выделили из регионального бюджета. Спикер отметил, что в сквере уложили новое покрытие, обустроили велодорожки и провели озеленение, а также установили лавочки и информационные стенды для удобства горожан.

Глава Балашихи Сергей Юров добавил, что пешеходную зону расширили, обновили мощение на площади перед зданием администрации и подключили территорию к системе «Безопасный регион» в соответствии с современными стандартами.