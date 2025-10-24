Благоустройство 14 тротуаров завершили в Дубне в 2025 году

Масштабный ремонт тротуаров провели в текущем году в наукограде в рамках реализации программы по благоустройству пешеходных зон. В порядок привели 14 объектов, в том числе 3 из них были включены в план работ дополнительно, по просьбе жителей.

Ремонт начался в августе с улицы Правды в районе Большой Волги. Администрация Дубны поставила подрядной организации задачу сохранить все растущие вдоль тротуаров деревья, не повредив кору берез и сосен.

Также обновили пешеходные дорожки на Комсомольской набережной. Глава округа Максим Тихомиров отметил, что особое внимание уделили прогулочным маршрутам, по которым часто ходят родители с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. На каждом тротуаре обустроили пандусы.

В Дубне уже начали формирование списка объектов, которые предстоит отремонтировать в следующем году. Часть пешеходных дорог определят специалисты администрации во время объездов улиц, а остальные включат в план по просьбе жителей. В ноябре план ремонта дорог будет сформирован и согласован с советом депутатов.