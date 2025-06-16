Благоустройство 13 дворовых территорий завершили в Люберцах

Глава муниципалитета Владимир Волков сообщил о завершении работ по комплексному благоустройству на 13 дворовых объектах в разных районах городского округа Люберцы. Среди них — дворы в Малаховке, Октябрьском, Томилине, Люберцах и Дзержинском.

В настоящее время подрядные организации ведут работы еще на девяти адресах: в Люберцах — на 3-ем Почтовом отделении и улице Парковой, в Малаховке — на улице Дачной и Быковском шоссе, в поселке Томилино — на улице Пионерской и в микрорайоне Птицефабрика, а также в поселке Красково — на улицах Школьной, Федянина и 2-й Заводской.

Всего в 2025 году в городском округе Люберцы запланировано благоустройство 30 дворовых территорий. Работы продолжаются в рамках программы по улучшению городской среды и повышению комфорта жителей.

С полным перечнем адресов, где будут проведены работы, можно познакомиться на сайте люберцы.рф.