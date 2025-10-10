Благоустройство 10 дворовых территорий завершили в Королеве

Обновление дворов провели в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Результаты работ уже оценили жители 28 многоквартирных домов.

Благоустроены были 10 территорий на улицах Толстого, Суворова, Глинкина, Тихомировой, Комсомольской, Болдырева, Циолковского, Исаева, Большой Комитетской и Октябрьском бульваре.

Специалисты обновили внутридворовые проезды и тротуары, заменили асфальтовое покрытие, установили новые бордюрные камни и обустроили удобные подходы к подъездах. Во дворах также появились дополнительные парковочные места, установили скамейки и урны, посадили новые деревья и кустарники.

При благоустройстве учитывались пожелания и запросы жителей многоквартирных домов. Теперь они могут наслаждаться комфортом обновленных дворов, где стало безопаснее и приятнее проводить время на свежем воздухе.