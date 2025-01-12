Благоустроенный сквер имени Журавлева в Дубне откроют весной 2025 года

В сквере имени Журавлева в Дубне завершены основные работы по благоустройству. Подрядчик обустроил тротуары, парковые диваны, теннисные столы, детскую площадку и освещение.

« Во-первых, обсудил с подрядчиком уборку строительного мусора. Поставил задачу вывезти все в ближайшее время. Акцент — на вход в детский сад, так как основные работы завершены, эти материалы уже не понадобятся. Сейчас здесь не должно ничего мешать безопасному проходу в образовательное учреждение», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Однако жители высказали недовольство по содержанию территории. Глава округа Максим Тихомиров адресовал замечания подрядчику, который должен обслуживать сквер на время работ.

Следующий вопрос — уборка тротуаров от снега и наледи. Во время обхода выявили замечания и поручили их устранить.

После того, как подрядчик наведет порядок, рабочие установят навес над качелями и обустроят фонтан. Его включат весной 2025 года.