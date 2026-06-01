Благоустроенный лесопарк в Люберцах посетили более 120 тысяч человек

В Дзержинском городского округа Люберцы завершили обновление лесопарковой зоны «Чемпион». За первые месяцы после открытия территорию посетили более 120 тысяч человек.

Работы по благоустройству лесопарка завершились в конце прошлого года. Обновленная территория площадью 30,4 гектара стала одним из крупных общественных пространств округа. Проект реализовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Парки в лесу».

На территории создали инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. Здесь установили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, систему освещения. У входной зоны разместили комнату матери и ребенка, пункт проката инвентаря, санитарные помещения и пост охраны. Безопасность обеспечивают 36 камер системы «Безопасный регион», которые охватывают всю территорию.

«Лесопарк стал по-настоящему популярным местом отдыха. Здесь проходят спортивные соревнования и праздничные события для людей разных возрастов. С момента открытия обновленной территории уже организовано более 80 различных событий», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

По данным администрации, лесопарк стал одной из ключевых точек притяжения в округе. В Люберцах продолжается работа по развитию общественных пространств. В этом году планируется благоустроить еще шесть территорий.