Благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Коломне

В благотворительном забеге «Пульс добра» приняли участие более тысячи человек. Каждый выбрал комфортную дистанцию, а спортсменов поприветствовали почетные гости.

Спортивный праздник много лет объединяет всех, кто любит бег и готов помогать другим.

«У нас на старте собираются самые разные люди: опытные спортсмены, новички, дети и взрослые. Каждый выбирает свою дистанцию. Это стало возможным благодаря благотворительному фонду „Исток“ и Министерству спорта Подмосковья. От души благодарю организаторов забега, лично Екатерину Юрьевну Богдасарову, руководителя Фонд „Исток“ — за такой важный и нужный социальный проект, депутата Госдумы Никиту Чаплина — за поддержку спортсменов. Отдельные слова благодарности — нашим спортсменам и чемпионам, которые сегодня вместе с нами», — приветствовал участников глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Участников также поприветствовали министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутаты Госдумы Никита Чаплин и Роман Терюшков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, чемпион мира по конькобежному спорту Руслан Мурашов.