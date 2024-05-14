Благотворительный забег пройдет в Солнечногорске 25 мая | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:22 Благотворительный забег пройдет в Солнечногорске 25 мая Медиасток.рф

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Благотворительный детский забег «Круг Солнца» состоится в Солнечногорске. Он пройдет на стадионе «Металлург» в преддверии Дня защиты детей. Часть спонсорских средств направят на помощь Артему Симонову, страдающему адренолейкодистрофией.

Участвовать в забеге могут дети до 12 лет включительно. Старт будет проходить по каждому возрасту отдельно на дистанциях от 100 до 2000 метров. Для гостей проведут развлекательную программу с мастер-классами и показательными выступлениями. Начало регистрации в 11:00.

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«Забег является благотворительным проектом. Благодаря таким мероприятиям наше подрастающее поколение еще больше приобщается к здоровому образу жизни, а также учится милосердию, оказывая помощь тем, кому она необходима в первую очередь», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Подробно ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

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