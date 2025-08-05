Благотворительный турнир по футболу прошел на стадионе «Электрон» в Люберцах

Московские врачи приняли участие в состязаниях по футболу в поселке Красково. Собранные средства направили на помощь нуждающимся в этом детям и взрослым
Турнир организовала команда «Добрые доктора». Она уже шесть лет помогает подопечным фонда «Подсолнух». Организация является первым и единственным благотворительным фондом в России, который с 2006 года системно помогает детям и взрослым с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета.
«В турнире приняли участие четыре команды медиков из московских больниц, они провели между собой несколько матчей. Все собранные в рамках мероприятия средства направлены детям с врожденными нарушениями иммунитета», — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Болельщиками стали медики, друзья футболистов и волонтеры фонда.
Жительницу Ростовской области оштрафовали за радостный визг при атаке БПЛА
В Дании уберут с набережной статую русалки с пышной грудью
Ремонт в школе № 7 завершат в Дубне в августе
Инженеры из Химок выиграли восемь медалей на чемпионате Роскосмоса
Автоинспекторы проверили соблюдение ПДД у школы № 10 в Мытищах
В Кремле предупредили, что у России больше нет ограничений по РСМД
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте