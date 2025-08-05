Благотворительный турнир по футболу прошел на стадионе «Электрон» в Люберцах

Московские врачи приняли участие в состязаниях по футболу в поселке Красково. Собранные средства направили на помощь нуждающимся в этом детям и взрослым

Турнир организовала команда «Добрые доктора». Она уже шесть лет помогает подопечным фонда «Подсолнух». Организация является первым и единственным благотворительным фондом в России, который с 2006 года системно помогает детям и взрослым с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета.

«В турнире приняли участие четыре команды медиков из московских больниц, они провели между собой несколько матчей. Все собранные в рамках мероприятия средства направлены детям с врожденными нарушениями иммунитета», — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Болельщиками стали медики, друзья футболистов и волонтеры фонда.