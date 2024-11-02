Благотворительный сборник стихов про героев СВО представили в Серпухове

Презентация сборника стихотворений «Герои СВОего времени» состоялась в Серпухове. В книгу вошли произведения 52 авторов.

Мероприятие провели в музейно-выставочном центре. В написании сборника поучаствовали 52 автора из разных регионов России, в том числе несколько поэтов из Серпухова.

На встречу пришли авторы стихотворений, родственники бойцов СВО, представители Единого центра поддержки участников спецоперации и членов их семей, а также юнармейцы, волонтеры и участники общественных организаций.

Тематика стихотворений — это любовь к жизни, Родине и близким людям. Инициаторами выпуска сборника стали активисты волонтерской организации «Твори добро» и ее руководитель Светлана Посухова. Финансовую помощь оказали неравнодушные жители.

Отметим, что это благотворительный проект, и все средства, которые удастся собрать с продажи книг, направят на помощь бойцам на передовой.

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