Благотворительный сбор макулатуры для помощи бойцам СВО начался в Подмосковье

Благотворительный сбор макулатуры в рамках акции «V Единстве Za Победу» начался в Подмосковье. Все желающие могут сдать вторсырье в специальные пункты. Вырученные средства направят на поддержку бойцов СВО.

Акция продлится с 1 марта по 15 мая. В этот период в Подмосковье будут работать пункты приема макулатуры, куда сможет прийти любой желающий. Их открыли в домах культуры, библиотеках, а также в образовательных учреждениях региона.

Проект реализует платформа «Экологичное Подмосковье» вместе с активистами «Движения Первых» при поддержке регионального министерства информации и молодежной политики, Минкультуры и Общественной палаты.