Благотворительный проект «Мост памяти» ко Дню Победы начался в Дубне

Благотворительный проект «Мост памяти» запустили в Библиотеке Левобережья в Дубне. Жители муниципалитета могут принести довоенные и военные фотографии своих родственников для бесплатной реставрации.

Сотрудники библиотеки бесплатно отреставрируют фотографии, а к 80-летию Победы организуют выставку.

«Я принесла фотографии своих родителей и своих сестер. Вот здесь мама, папа и наша старшая сестра — это фотография 1931-го года, такая маленькая, старенькая. Очень приятно, когда ее обновили, на нее смотреть, вспоминать, и показывать внукам и правнукам», — сказала участница проекта «Мост памяти» Раиса Болдина.

Сотрудница библиотеки Софья Бодрова увлекается фотографией и обрабатывает снимки. В библиотеке есть все условия для того, чтобы отреставрировать старые изображения, к тому же в салонах такая услуг стоит дорого. Например, Татьяна Дрофа принесла фотографию свекра-фронтовика и бабушки, труженицы тыла. Сотрудница библиотеки их отсканировала и отдала обладательнице. Теперь Татьяне нужно только дождаться, когда снимки обработают и вернут ей в хорошем качестве.

«Идея проекта пришла уже давно: моя бабушка попросила отреставрировать маленькую фотографию прадеда, буквально 2×3 сантиметра. Она попросила ее увеличить в фотосалоне. Я попробовала сама, у меня получилось, и я решила: почему бы не помочь другим людям нашего города, бабушкам, дедушкам, восстановить их старые фотографии», — рассказала ведущий библиотекарь Библиотеки Левобережья Софья Бодрова.