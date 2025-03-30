Благотворительный проект «Мост памяти» ко Дню Победы начался в Дубне
Благотворительный проект «Мост памяти» запустили в Библиотеке Левобережья в Дубне. Жители муниципалитета могут принести довоенные и военные фотографии своих родственников для бесплатной реставрации.
Сотрудники библиотеки бесплатно отреставрируют фотографии, а к 80-летию Победы организуют выставку.
«Я принесла фотографии своих родителей и своих сестер. Вот здесь мама, папа и наша старшая сестра — это фотография 1931-го года, такая маленькая, старенькая. Очень приятно, когда ее обновили, на нее смотреть, вспоминать, и показывать внукам и правнукам», — сказала участница проекта «Мост памяти» Раиса Болдина.
Сотрудница библиотеки Софья Бодрова увлекается фотографией и обрабатывает снимки. В библиотеке есть все условия для того, чтобы отреставрировать старые изображения, к тому же в салонах такая услуг стоит дорого. Например, Татьяна Дрофа принесла фотографию свекра-фронтовика и бабушки, труженицы тыла. Сотрудница библиотеки их отсканировала и отдала обладательнице. Теперь Татьяне нужно только дождаться, когда снимки обработают и вернут ей в хорошем качестве.
«Идея проекта пришла уже давно: моя бабушка попросила отреставрировать маленькую фотографию прадеда, буквально 2×3 сантиметра. Она попросила ее увеличить в фотосалоне. Я попробовала сама, у меня получилось, и я решила: почему бы не помочь другим людям нашего города, бабушкам, дедушкам, восстановить их старые фотографии», — рассказала ведущий библиотекарь Библиотеки Левобережья Софья Бодрова.
Реставрация занимает неделю. Бывает, что эта работа длится и четыре месяца. Речь идет о старой фотографии, на которой запечатлены 30 человек. Фотография родственников Любови Семеновны была самой старой в проекте. Ее сделали в 1930 году. Снимок обветшал и был склеен на кусочке газеты. Софья Бодрова не только восстановила его, но и сделала цветным.
«Мы все в эти дни готовимся встретить главный праздник нашей страны — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Такие инициативы от жителей и организаций доказывают, что это всенародный праздник и символ сплоченности народа, когда мы вспоминаем и чтим наше поколение победителей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Кроме проекта «Мост памяти» София Бодрова запустила инициативу «Герои смотрят на нас». На окнах Библиотеки Левобережья появятся портреты героев Великой Отечественной войны с 1 мая. Все желающие могут принести фотографии родственников до 20 апреля.