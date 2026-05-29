Сегодня 17:46 Благотворительный праздник для детей от 360.ru прошел в театре Терезы Дуровой 0 0 0 Подмосковье

Праздники

Дети

Семья

Концерты

Спектакль

Театры

Артисты

В преддверии Международного дня защиты детей Телеканал «360» по традиции организовал благотворительную акцию для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди гостей — дети-сироты и ребята из многодетных семей Московского региона. В этом году праздник назвали «Волшебный театр», а площадкой стал театр Терезы Дуровой.

Для гостей театра выступили артисты Академии Игоря Крутого, а после концерта ребята увидели спектакль «Кентервильское привидение» по мотивам сказки Оскара Уайльда. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, всего праздник посетили почти 100 человек.

«Мы каждый год пытаемся ко дню Дня защиты детей придумать какое-то мероприятие, чтобы и дети, и их родители могли немножко расслабиться, посмотреть на этот мир другими глазами, отвлечься. И я очень признательна, я невероятно счастлива, что в этом году нам удалось получить такую площадку, как Театр Терезы Дуровой», — сказала она.

Художественный руководитель Тереза Дурова поделилась, что театр создает особую обстановку, которая помогает каждому задуматься и понять что-то новое себя.

«Это драматургия, которая вызывает ассоциации, заставляет думать, заставляет понять, что это такое, с чем до этого они еще не сталкивались. Это прекрасный свет, атмосфера, это зал, в котором сидишь ты не один. И самое главное, когда ты приходишь в театр с папой и мамой, когда в театр приходит вся семья», — сказала она.

1/3 2/3 3/3

Такие акции «360» проводит ежегодно. Меняются темы и площадки, но цель одна: подарить детям праздник.